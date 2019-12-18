К президенту Белоруссии Александру Лукашенко у Кремля все больше вопросов. Глава братской республики, хоть и называет себя главным союзником Москвы, проводит явно не пророссийскую политику. Батька упорно противится интеграции, делает резкие выпады в Кремля и активно восстанавливает отношения с Западом. На фоне кризиса в отношениях с Москвой белорусский лидер поддерживает тесные контакты с российским бизнесменом Михаилом Гуцериевым.

К президенту Белоруссии Александру Лукашенко у Кремля все больше вопросов. Глава братской республики, хоть и называет себя главным союзником Москвы, проводит явно не пророссийскую политику. Батька упорно противится интеграции, делает резкие выпады в Кремля и активно восстанавливает отношения с Западом. На фоне кризиса в отношениях с Москвой белорусский лидер поддерживает тесные контакты с российским бизнесменом Михаилом Гуцериевым.18 декабря СМИ сообщили об обыске в квартирепредпринимателя и офисах принадлежащих ему компаний. По данным, активность правоохранителей связана с уголовным деломо контрабанде нефти в Евросоюз и Турцию через компании Гуцериева. Ущербоценивается в два миллиарда рублей. Сам бизнесмен назвал сообщения об обысках"провокацией".В ряду представителей крупного российского бизнеса МихаилГуцериев вряд ли был бы чем-то особо примечателен, если бы не его тесныеконтакты с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Бизнесмена ипрезидента связывает немало крупных проектов на территории республики.Как пишет портал , отношенияГуцериева с белорусским руководством завязались в начале "нулевых",когда бизнесмен встал во главе нефтяной компании "Славнефть". Доэтого он занимался на территории республики небольшими проектами: автозаправки,нефтяной и топливный сервис.78% "Славнефти" принадлежало российской стороне,около 11% – белорусской. Компания добывала нефть в России, а перерабатывала всоседней республике на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе. В те годы в модернизацию НПЗ было вложено более 100 миллионов долларов.Инвестиции в Белоруссию стали основой хороший отношений с Лукашенко,признавался Гуцериев.Белоруссия стала для бизнесмена своеобразным"плацдармом". В 2007 году Мосгорсуд заочно арестовал Гуцериева поделу "Русснефти". Предприниматель спешно покинул Россию и направилсяв соседнюю республику. "В Минске меня уже ждал частный самолет, и я улетел",– рассказывал позже предприниматель. Некоторое время он жил в Турции, позже, понекоторым данным, перебрался в Лондон.За границей бизнесмен даром времени не терял и продолжалукреплять дружбу с Минском. Начались переговоры с белорусскими властями осоздании калийной компании. В 2015 году Гуцериев и Лукашенко в торжественнойобстановке заложили капсулу с посланием на месте будущего горно-обогатительногокомбината.Белорусский лидер высоко ценил сотрудничество спредпринимателем. "Я уже говорил Гуцериеву, что если создашь Любань какконфетку, мы ее переименуем в Гуцериевск, а ты напишешь для нее гимн", —шутил Лукашенко.Проекты предпринимателя в Белоруссии не ограничиваютсякалием и нефтью. Бизнесмен активно развивает в республике цифровые технологии,он построил отель "Ренессанс" в Минске, бизнес-центр и базу отдыха.Как сообщали СМИ, на эти объекты Гуцериев потратил 180 миллионов долларов изсобственного кармана.Занимается предприниматель и благотворительными проектами.По некоторым данным, он вложил 13 миллионов долларов в строительство школы вМинске.Зато с Кремлем у Александра Григорьевича отношения последнеевремя разладились. Лукашенко привык получать финансовые бонусы и дотации отМосквы за красивые слова о братстве и партнерстве. Когда речь зашла о реальнойинтеграции, белорусский лидер встал в позу и принялся сыпать резкимизамечаниями в адрес Кремля. Снять острые противоречия между двумя странами должнавстреча Александра Лукашенко с Владимиром Путиным 20 декабря.