К президенту Белоруссии Александру Лукашенко у Кремля все больше вопросов. Глава братской республики, хоть и называет себя главным союзником Москвы, проводит явно не пророссийскую политику. Батька упорно противится интеграции, делает резкие выпады в Кремля и активно восстанавливает отношения с Западом. На фоне кризиса в отношениях с Москвой белорусский лидер поддерживает тесные контакты с российским бизнесменом Михаилом Гуцериевым.
К президенту Белоруссии Александру Лукашенко у Кремля все больше вопросов. Глава братской республики, хоть и называет себя главным союзником Москвы, проводит явно не пророссийскую политику. Батька упорно противится интеграции, делает резкие выпады в Кремля и активно восстанавливает отношения с Западом. На фоне кризиса в отношениях с Москвой белорусский лидер поддерживает тесные контакты с российским бизнесменом Михаилом Гуцериевым.
18 декабря СМИ сообщили об обыске в квартире
предпринимателя и офисах принадлежащих ему компаний. По данным
, активность правоохранителей связана с уголовным делом
о контрабанде нефти в Евросоюз и Турцию через компании Гуцериева. Ущерб
оценивается в два миллиарда рублей. Сам бизнесмен назвал сообщения об обысках
"провокацией".
В ряду представителей крупного российского бизнеса Михаил
Гуцериев вряд ли был бы чем-то особо примечателен, если бы не его тесные
контакты с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Бизнесмена и
президента связывает немало крупных проектов на территории республики.
Как пишет портал , отношения
Гуцериева с белорусским руководством завязались в начале "нулевых",
когда бизнесмен встал во главе нефтяной компании "Славнефть". До
этого он занимался на территории республики небольшими проектами: автозаправки,
нефтяной и топливный сервис.
78% "Славнефти" принадлежало российской стороне,
около 11% – белорусской. Компания добывала нефть в России, а перерабатывала в
соседней республике на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе. В те годы в модернизацию НПЗ было вложено более 100 миллионов долларов.
Инвестиции в Белоруссию стали основой хороший отношений с Лукашенко,
признавался Гуцериев.
Белоруссия стала для бизнесмена своеобразным
"плацдармом". В 2007 году Мосгорсуд заочно арестовал Гуцериева по
делу "Русснефти". Предприниматель спешно покинул Россию и направился
в соседнюю республику. "В Минске меня уже ждал частный самолет, и я улетел",
– рассказывал позже предприниматель. Некоторое время он жил в Турции, позже, по
некоторым данным, перебрался в Лондон.
За границей бизнесмен даром времени не терял и продолжал
укреплять дружбу с Минском. Начались переговоры с белорусскими властями о
создании калийной компании. В 2015 году Гуцериев и Лукашенко в торжественной
обстановке заложили капсулу с посланием на месте будущего горно-обогатительного
комбината.
Белорусский лидер высоко ценил сотрудничество с
предпринимателем. "Я уже говорил Гуцериеву, что если создашь Любань как
конфетку, мы ее переименуем в Гуцериевск, а ты напишешь для нее гимн", —
шутил Лукашенко.
Проекты предпринимателя в Белоруссии не ограничиваются
калием и нефтью. Бизнесмен активно развивает в республике цифровые технологии,
он построил отель "Ренессанс" в Минске, бизнес-центр и базу отдыха.
Как сообщали СМИ, на эти объекты Гуцериев потратил 180 миллионов долларов из
собственного кармана.
Занимается предприниматель и благотворительными проектами.
По некоторым данным, он вложил 13 миллионов долларов в строительство школы в
Минске.
Зато с Кремлем у Александра Григорьевича отношения последнее
время разладились. Лукашенко привык получать финансовые бонусы и дотации от
Москвы за красивые слова о братстве и партнерстве. Когда речь зашла о реальной
интеграции, белорусский лидер встал в позу и принялся сыпать резкими
замечаниями в адрес Кремля. Снять острые противоречия между двумя странами должна
встреча Александра Лукашенко с Владимиром Путиным 20 декабря.