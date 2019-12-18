Несмотря на это, заседание продолжилось

18 декабря в Законодательном Собрании Владимирской области прошло последнее в этом году заседание. По информации «Комсомольская Правда– Владимир», депутаты КПРФ и ЛДПР покинули зал после предложения членов «Единой России» перенести сроки согласования вице-губернаторов до 3-х месяцев.Несмотря на демонстративный жест недовольства, заседание продолжилось. Более того, присутствующие утвердили правки в сроки согласования вице-губернаторов. Теперь помощникам губернатора Сипягина придётся подождать ещё пару месяцев до того, как они полностью утвердятся в должности.