Сердобольная Алена Кравец всегда остро реагирует на чужую беду. Она готова всем помогать, всех поддерживать. Стоило стрястись беде в семье Юлии Началовой, так Алена сразу предложила семье помочь с установкой памятника. Светская львица готова заботиться и о дочери покойной певицы. А когда начались проблемы с наследницей у телеведущей Даны Борисовой, так Кравец не осталась безучастной и тут.

Сердобольная Алена Кравец всегда остро реагирует на чужую беду. Она готова всем помогать, всех поддерживать. Стоило стрястись беде в семье Юлии Началовой, так Алена сразу предложила семье помочь с установкой памятника. Светская львица готова заботиться и о дочери покойной певицы. А когда начались проблемы с наследницей у телеведущей Даны Борисовой, так Кравец не осталась безучастной и тут.Алена Кравец считает, что дочь Даны Борисовой растет в неблагополучной семье и хочет спасать ребенка. "Очень плохо, если девочка видит неадекватные выходки матери, нельзя, чтобы она жила в такой нездоровой атмосфере, – вздыхает Кравец. – Даночка рассказывала, что дочка режет ее вещи, даже выбросила рукопись книги. Это все – признак больших психологических проблем. 12-летнюю Полину (дочь Борисовой – Прим. ред.) мне искренне жаль, поэтому хочу наладить ее жизнь!"Тревожится Кравец и о судьбе 13-летней Вере – дочери своей покойной подруги Юлии Началовой. "У девочки сейчас переходный возраст, когда очень важно наличие матери рядом, – говорит Кравец. – Кто лучше женщины объяснит, как пользоваться прокладками или тампонами, как вести себя с мальчиками, как не забеременеть во время первого полового контакта?! Женщина и вкус может привить, и умение одеваться, краситься".говорит, что готова взять и Веру Алдонину и Полину Аксенову на воспитание. "У меня большой дом, места всем хватит, – сделала сладкое предложение девочкам Кравец. – Тем более, девочки – ровесницы с моей Даниэллой, им будет вместе интересно. У меня дочь знает три языка, очень эрудированная, умная, так что и дочерей своих подруг я бы воспитала не хуже. Я могла бы сделать из них настоящих юных леди, помочь с карьерой, ввести в высший круг, познакомить с богатыми и влиятельными мужчинами, которые помогут устроиться в жизни. Тем более, Верочка и Полина – девочки, а девственность дорого ценится, потому что стала редкостью, увы".