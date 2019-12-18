Директор Исторического музея Южного Урала в Челябинске Владимир Богдановский на просьбу журналистов прокомментировать самопроизвольное открытие купола над фрагмен том Челябинского метеорита затруднился назвать причину необычного явления, поскольку пульт управления никто не трогал.

Директор Исторического музея Южного Урала в Челябинске Владимир Богдановский на просьбу журналистов прокомментировать самопроизвольное открытие купола над фрагментом Челябинского метеорита, о чем сообщалось накануне, затруднился назвать причину необычного явления.В акте о происшествии подчеркивается, что купол открылся самопроизвольно и в присутствии смотрителя, то есть вскрыть витрину явно никто не пытался."Поскольку техника есть, мы допускаем, что технический сбой возможен"., — сказал Богдановский в комментарии РИА Новости. Однако, отметил он, "технической ошибки специалисты не обнаружили" и "пока ответа нет"."Поскольку наше оборудование поднимало купол, оно как-то в этом участвовало. Но кто дал команду и как это получилось, у нас вариантов нет", — признался директор музея.Богдановский объяснил, что купол управляется только с пульта, причем, по определенной схеме.Для этого нужно подойти к метеориту не более чем на два метра, встать на определенную линию и направить сигнал в специальное окошко на высоте 50 сантиметров.Странность в том, что в ситуации, когда купол открылся, пульт (который имеется в одном экземпляре) находился на месте и был закрыт. "А другого управления нет. Факт есть, а объяснить мы его пока не можем", – сказал директор музея.