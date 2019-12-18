Актриса в этом году удивила фанатов. Она пригласила на рождественскую вечеринку своего
бывшего мужа Брэда Питта.
Актриса в этом году удивила фанатов. Она пригласила на рождественскую вечеринку своего
бывшего мужа Брэда Питта.
Звезда Голливуда Дженнифер
Энистон организовала в своем доме в Беверли-Хиллз рождественский
праздник. Среди гостей были актрисы Гвинет Пэлтроу и Кейт Хадсон, телеведущий
Джимми Киммел и экс-супруг хозяйки дома, актер Бред Питт. Учитывая, что
вечный секс-символ Америки был когда-то помолвлен с Пэлтроу, удивительно, что присутствующие не утопили друг друга в пунше.
Несмотря на скандальный развод в 2005 году, Питта приняли как близкого друга. Бывшие супруги стараются сохранить хорошие отношения. В этом году Брэд не только приезжал на
вечеринку в честь дня рождения Дженнифер, но и несколько раз виделся с ней
позже.
Источник People.com рассказал, что для Энистон эта ночь
стала большим событием: "Все важные
люди в ее жизни собрались, чтобы отпраздновать наступающее Рождество вместе с
ней. Брэд входит в эту группу. Было естественно, что она его пригласила, а он
принял это приглашение".
Публикация от (@jenniferaniston) 28 Ноя 2019 в 4:23 PST
Напомним, что после развода и
Энистон, и Питт снова сыграли свадьбы, но обе истории окончились печально. Впрочем, нет худа без добра: похоже, два
разбитых сердца вновь тянутся друг к другу. Что это, если не новогоднее чудо?