Актриса в этом году удивила фанатов. Она пригласила на рождественскую вечеринку своего бывшего мужа Брэда Питта.

Актриса в этом году удивила фанатов. Она пригласила на рождественскую вечеринку своегобывшего мужа Брэда Питта.Звезда Голливуда ДженниферЭнистон организовала в своем доме в Беверли-Хиллз рождественскийпраздник. Среди гостей были актрисы Гвинет Пэлтроу и Кейт Хадсон, телеведущийДжимми Киммел и экс-супруг хозяйки дома, актер Бред Питт. Учитывая, чтовечный секс-символ Америки был когда-то помолвлен с Пэлтроу, удивительно, что присутствующие не утопили друг друга в пунше.Несмотря на скандальный развод в 2005 году, Питта приняли как близкого друга. Бывшие супруги стараются сохранить хорошие отношения. В этом году Брэд не только приезжал навечеринку в честь дня рождения Дженнифер, но и несколько раз виделся с нейпозже.Источник People.com рассказал, что для Энистон эта ночьстала большим событием: "Все важныелюди в ее жизни собрались, чтобы отпраздновать наступающее Рождество вместе сней. Брэд входит в эту группу. Было естественно, что она его пригласила, а онпринял это приглашение".Публикация от (@jenniferaniston) 28 Ноя 2019 в 4:23 PSTНапомним, что после развода иЭнистон, и Питт снова сыграли свадьбы, но обе истории окончились печально. Впрочем, нет худа без добра: похоже, дваразбитых сердца вновь тянутся друг к другу. Что это, если не новогоднее чудо?