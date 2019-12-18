Олег Баранов отметил, что более 70% раскрытых преступлений из числа совершенных в жилом секторе – это заслуга участковых...

На выездном совещании в ГЦКЗ «Россия» рассмотрели меры по повышению эффективности деятельности участковых уполномоченных полиции по профилактике правонарушений в жилом секторе.Совещание прошло под председательством начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенанта полиции Олега Баранова. Также в его работе приняли участие заместители начальника Главка, руководители ряда структурных подразделений, сотрудники окружных и районных отделов полиции, представители Прокуратуры города Москвы и общественных пунктов охраны порядка столицы.Открывая заседание, Олег Баранов отметил, что треть всех раскрытых преступлений, а также более 70% раскрытых преступлений из числа совершенных в жилом секторе – это заслуга участковых.«Меры, принимаемые органами внутренних дел, Правительством Москвы, представителями общественных объединений, позволили обеспечить тенденцию к повышению уровня безопасности москвичей и гостей столицы, в том числе благодаря эффективной работе службы участковых уполномоченных полиции», - сообщил начальник Главка.Руководитель отметил и эффективное сотрудничество службы участковых уполномоченных с представителями общественных пунктов охраны порядка. Основные задачи по профилактике преступлений и правонарушений в жилом секторе служба участковых уполномоченных полиции выполняет в тесном взаимодействии с представителями общественных пунктов охраны порядка. На протяжении 15 лет они являются основными помощниками и связующим звеном в получении информации.В работе совещания было отмечено, что особое внимание необходимо обратить на профилактику правонарушений в семейно-бытовой сфере, выявление в жилом секторе притонов для потребления наркотиков и занятия проституцией, а также необходимо наращивать эффективность в данном направлении, грамотно выстраивать межведомственное взаимодействие. В свою очередь, начальник Главка подчеркнул, что актуальным вопросом в 2020 году, особенно в преддверии 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне, будет совместная работа с учреждениями социальной защиты населения по предупреждению и своевременному выявлению правонарушений в отношении лиц пожилого возраста.В ходе совещания за достижение высоких результатов в служебной деятельности почетными грамотами были отмечены участковые уполномоченные полиции и председатели Советов общественных пунктов охраны порядка.Вручая награды, Олег Баранов поблагодарил сотрудников за добросовестную службу, высокое чувство ответственности и преданность своему делу.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве