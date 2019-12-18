Среди простых и доступных решений - светодиодные лампочки, датчики света и энергоэффективная техника. Если подойти к вопросу комплексн, то можно сократить издержки на энергообеспечение в разы.

В конце октября премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил индексацию тарифов ЖКУ на 2020 год. Стоимость коммунальных услуг в следующем году будет пересмотрена один раз (в этом году из-за повышения НДС индексация тарифов происходила дважды). В среднем в 2020 году тарифы увеличатся на 2,4-6,5% в зависимости от региона. Однако в реальности нередко сумма платежки оказывается выше установленных ограничений. Один из способов платить меньше – экономно расходовать коммунальные ресурсы.Директор департамента стратегического развития EKF Дмитрий Кучеров поделился с читателями 33Live.Ru Недвижимость советами о том, как с помощью доступных энергоэффективных решений сократить энергопотребление и уменьшить расходы на электричество и повысить комфорт и безопасность жилья.Стоит отметить, что сумма в квитанции за электроэнергию будет разниться в зависимости от региона, но т зависеть от того, есть ли в квартире электрическая или газовая плита, какова структура потребления – например, тратит домохозяйство больше электроэнергии днем или ночью. Как правило, наибольшее количество энергоресурсов расходуется на отопление, освещение и работу бытовой техники. Но есть современные технологии и устройства для снижения энергозатрат, которые помогут владельцам домов, чтобы добиться максимального эффекта.Дело в лампеДля начала можно заменить в доме обычные лампочки на светодиодные. Примерно одинаковый световой поток (почти 700 люменов) дают лампа накаливания мощностью 60 Вт, люминесцентная лампа на 16 Вт и светодиодная на 10 Вт.Безусловно, энергосберегающие источники света обходятся дороже, чем традиционные. Однако первые служат гораздо дольше и являются более эффективным решением для экономии электроэнергии. По оценкам экспертов, люминесцентные лампы в пять раз выгоднее обычных, а светодиодные – почти в восемь раз. При этом рекомендуется устанавливать люминесцентные лампы в подъездах многоквартирных домов, а светодиодные использовать для уличного освещения на территории частного дома или на даче.Правильное окноУстановить современные оконные системы. Специалисты отмечают, что 15% теплопотерь в доме связано с некачественными окнами. Чем больше тепла способны удерживать оконные конструкции, тем менее востребованы жильцами электронагревательные приборы. Наиболее эффективны в вопросе сохранения тепла в помещении энергосберегающие стеклопакеты. Благодаря особому покрытию они пропускают солнечные лучи и в то же время отражают потоки тепловой энергии, не давая ей покинуть комнату. Это позволяет поддерживать комфортный температурный режим как зимой, так и летом, и экономить на работе обогревателей и кондиционеров.Энергоэффективная техникаСовременное жилье сложно представить без бытовой техники. Пылесос, посудомоечные и стиральные машины, микроволновая печь, холодильник, телевизор – это базовый набор предметов, который вносит свой существенный вклад в расходы за электроэнергию. Сберечь коммунальный бюджет поможет покупка бытовой техники с высоким классом энергоэффективности. Большое количество электроэнергии потребляет бытовая техника. Поэтому при выборе холодильника, телевизора, кондиционера, стиральной и посудомоечной машины важно обращать внимание на класс энергоэффективности прибора. Всего их десять. Самый высокий - A+++, затем по убыванию следуют: A++, A+, A, B, C, D, E, F, G. Чем выше класс товара, тем меньше электроэнергии он израсходует во время работы. Так, между холодильниками классов А и B разница в потреблении электричества будет составлять 35-45% в пользу первого.Умные приборыЕще одна возможность разумного потребления электричества – установка умных приборов в комнатах. Эффективной экономии электроэнергии и обеспечению комфорта жильцов способствует установка датчиков движения в местах, где человек обычно не задерживается долго (прихожей, коридорах). Благодаря этим приборам удается экономить до 30% электроэнергии, расходуемой на освещение. При этом чем выше общая мощность ламп, управляемых датчиком, тем меньше срок его окупаемости.С помощью датчиков движения также можно автоматизировать включение и выключение отопительных приборов, кондиционеров, вентиляторов и другой бытовой техники в пустой комнате. Кроме того, стоит подумать об установке диммеров и фотореле, благодаря которым можно регулировать уровень освещения в зависимости от времени суток и потребностей жильцов.Для дополнительного энергосбережения имеет смысл позаботиться о возможности отключения от сети приборов, когда жильцов нет дома. Так, телевизоры, компьютеры, ноутбуки продолжают использовать электроэнергию даже в спящем режиме, хотя не являются ее экстренными потребителями, как например холодильник. Тем, кто готов заботиться о полном отключении электроприборов от источника питания каждый раз перед выходом из дома, удастся немного сэкономить. Сегодня уже доступны комплексные решения, позволяющие с помощью мобильного телефона удаленно управлять электропитанием и микроклиматом в доме.Экономить до 30%Продолжая тему умных приборов, помогающих экономить энергоресурсы, необходимо отметить программируемые термостаты. Они позволяют управлять системами радиаторного отопления и теплого пола. С помощью таймера можно задать периоды снижения и повышения температуры в помещении. В результате экономия может достигать 30% за счет уменьшения энергозатрат на работу теплоносителя. В то же время значительно повышается комфорт жильцов благодаря тому, что в доме всегда поддерживается предпочтительная температура.Для еще большей энергоэффективности рекомендуется произвести замену чугунных радиаторов на алюминиевые, а также установить контроллеры отпуска тепла и теплоотражающие экраны за батареями. При этом важно правильно рассчитать наиболее оптимальное количество секций радиатора для каждой комнаты.Вентиляция имеет значениеМинимизировать энергозатраты помогает замена естественной вентиляции на механическую с теплоутилизацией. В такой системе отводимый из дома воздух прогоняется через рекуператор (теплоутилизатор). Оборудование забирает содержащееся в воздухе тепло, которое затем используется для нагрева входящего холодного воздуха. Таким способом можно значительно снизить потребность в электроэнергии, затрачиваемой на отопление.Эксперты отмечают, что эффективность рекуператора может достигать 85%. Энергозатраты на работу оборудования в 10-15 раз меньше расходов на генерацию такого же количества тепла, которое сберегает система теплоутилизации. Помимо прочего, существует ряд устройств, которые позволяют дополнительно повысить эффективность работы вентиляции: контроллеры управления, проветриватели, тепловые насосы для охлаждения воздуха.Поэтому многие жильцы домов могут самостоятельно добиться снижения расходов на электроэнергию. Для этого существует большое количество современных энергоэффективных решений. Среди них немало простых и доступных, с которых и стоит начать. Если же подойти к вопросу комплексно, можно сократить издержки на энергообеспечение в разы.