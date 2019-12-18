Депутат Госдумы, сопредседатель Правозащитного центра Единой России Михаил Старшинов направил обращение в прокуратуру Республики Крым. Он просит проверить законность и обоснованность действий сотрудников следственного отдела Евпатории, обвинивших местного жителя Владимира Левченко в убийстве собственной жены.

Депутат Госдумы, сопредседатель Правозащитного центра "Единой России" Михаил Старшинов направил обращение в прокуратуру Республики Крым. Он просит проверить законность и обоснованность действий сотрудников следственного отдела Евпатории, обвинивших местного жителя Владимира Левченко в убийстве собственной жены.В "Единой России" обратили внимание на широкий общественный резонанс, который вызвала информация СМИ о расследовании дела Владимира Левченко. Житель Евпатории обвиняется в убийстве супруги и уже более двух лет содержится в СИЗО. При этом приговор в его отношении был отменен апелляционной инстанцией, а дело – направлено на доследование."Для выяснения всех обстоятельств, изложенных в новостях, Правозащитный центр "Единой России" обратился в прокуратуру Республики Крым", – рассказал Михаил Старшинов. В своем обращении он попросил проверить законность действий всех ответственных должностных лиц."Будем держать рассмотрение этого вопроса на контроле", – подчеркнул он.Ранее СМИ сообщали, что 35-летний крымчанин Владимир Левченко более двух лет находится в СИЗО по обвинению в убийстве супруги. При этом тело женщины не нашли, факт смерти не установлен.По некоторым данным, признательные показания мужчина дал под давлением, а женщину не раз видели живой.