Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с мадридским Реалом в перенесенном матче 10-го тура чемпионата Испании.

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с мадридским "Реалом" в перенесенном матче 10-го тура чемпионата Испании."Мы должны думать о своей игре вне зависимости от того, в каком составе выйдет "Реал" и кто у них травмирован, – приводит слова Вальверде "Чемпионат.com". – У них достаточно игроков. Нам же нужно показать свой сценарий игры. Для некоторых наших игроков это будет первое серьезное испытание. Это будет особенная игра", – подытожил Вальверде.Напомним, матч "Барселона" – "Реал" состоится в среду, 18 декабря, и пройдет на поле стадиона "Камп Ноу", начало – в 22:00 по московскому времени. В активе обеих команд по 35 очков, они возглавляют турнирную таблицу чемпионата Испании.