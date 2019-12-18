Наргиз Закирова стала героиней нового выпуска ютуб-шоу Осторожно, Собчак!. Певица поделилась
откровениями о том, почему Максим Фадеев для нее теперь в прошлом.
Наргиз Закирова стала героиней нового выпуска ютуб-шоу "Осторожно, Собчак!". Певица поделилась
откровениями о том, почему Максим Фадеев для нее теперь в прошлом.
Говоря о скандальном уходе из
лейбла MALFA, исполнительница подчеркнула: ей не за что извиняться, так как
жертвой в данной ситуации является только она. Певица опровергла
информацию о том, что ушла от продюсера в период его болезни.
Наргиз отметила, что
менеджмент лейбла перестал ею заниматься задолго до начала проблем со здоровьем
у Максима Фадеева. По ее словам, в какой-то момент продюсер просто потерял к
ней профессиональный интерес.
"Отношение у него ко мне было потребительское. Он
написал всего одну песню, которая выстрелила, – "Ты моя нежность". Но я же не
могу всю жизнь петь одну песню", – заявила звезда.
Закирова призналась, что
ей жалко как человека. "Ну как жалко? Вы все разбежались от
него, как сектанты он Чарльза Мэнсона", – сравнила Ксения Собчак.
"Вот, точно! Это была секта. У человека, кажется, что-то происходит с
психикой. Мы же разбежались от него не просто так", – добавила певица.
2 Дек 2019 в 3:01 PST
Напомним, что
и звезда шоу "Голос" сотрудничали с 2014 года. Продюсер не желает
комментировать разрыв с бывшей подопечной. Примечательно, что он зачастую
расстается со своими исполнителями со скандалами. Так в свое время продюсерский
центр Максима Фадеева покинули Линда, Полина Гагарина, Елена Темникова и Олег Майами.