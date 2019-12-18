Наргиз Закирова стала героиней нового выпуска ютуб-шоу Осторожно, Собчак!. Певица поделилась откровениями о том, почему Максим Фадеев для нее теперь в прошлом.

Наргиз Закирова стала героиней нового выпуска ютуб-шоу "Осторожно, Собчак!". Певица поделиласьоткровениями о том, почему Максим Фадеев для нее теперь в прошлом.Говоря о скандальном уходе излейбла MALFA, исполнительница подчеркнула: ей не за что извиняться, так какжертвой в данной ситуации является только она. Певица опроверглаинформацию о том, что ушла от продюсера в период его болезни.Наргиз отметила, чтоменеджмент лейбла перестал ею заниматься задолго до начала проблем со здоровьему Максима Фадеева. По ее словам, в какой-то момент продюсер просто потерял кней профессиональный интерес."Отношение у него ко мне было потребительское. Оннаписал всего одну песню, которая выстрелила, – "Ты моя нежность". Но я же немогу всю жизнь петь одну песню", – заявила звезда.Закирова призналась, чтоей жалко как человека. "Ну как жалко? Вы все разбежались отнего, как сектанты он Чарльза Мэнсона", – сравнила Ксения Собчак."Вот, точно! Это была секта. У человека, кажется, что-то происходит спсихикой. Мы же разбежались от него не просто так", – добавила певица.2 Дек 2019 в 3:01 PSTНапомним, чтои звезда шоу "Голос" сотрудничали с 2014 года. Продюсер не желаеткомментировать разрыв с бывшей подопечной. Примечательно, что он зачастуюрасстается со своими исполнителями со скандалами. Так в свое время продюсерскийцентр Максима Фадеева покинули Линда, Полина Гагарина, Елена Темникова и Олег Майами.