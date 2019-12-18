Известный
музыкальный критик Сергей Соседов жестко высказался о новом фильме Примадонны. Также
он заявил, что Алла Пугачева не в той форме, чтобы петь.
Известный
музыкальный критик Сергей Соседов жестко высказался о новом фильме Примадонны. Также
он заявил, что Алла Пугачева не в той форме, чтобы петь.
Соседов признался, что "Тот самый концерт" смотреть
не будет, потому что ему он не интересен. Он объяснил, почему творение
знаменитой певицы не стоит внимания.
"Такой
фильм можно снять с любым артистом. Это не концерт, это собранный по
номерам фильм – там собрали выступления с концертов, потом дописали в студии
звук и так далее. Это все пазлы. Когда такое собирают, получается ерунда", – цитирует
критика . Он добавил, что сомневается,
что ему придется по вкусу качество музыкального материала.
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