Известный музыкальный критик Сергей Соседов жестко высказался о новом фильме Примадонны. Также он заявил, что Алла Пугачева не в той форме, чтобы петь.

Известныймузыкальный критик Сергей Соседов жестко высказался о новом фильме Примадонны. Такжеон заявил, что Алла Пугачева не в той форме, чтобы петь.Соседов признался, что "Тот самый концерт" смотретьне будет, потому что ему он не интересен. Он объяснил, почему творениезнаменитой певицы не стоит внимания."Такойфильм можно снять с любым артистом. Это не концерт, это собранный пономерам фильм – там собрали выступления с концертов, потом дописали в студиизвук и так далее. Это все пазлы. Когда такое собирают, получается ерунда", – цитируеткритика . Он добавил, что сомневается,что ему придется по вкусу качество музыкального материала.Материал дополняется