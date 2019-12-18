Федерация спортивных журналистов России (ФСЖР) отказалась признать заслуги единственной в истории трехкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене в уходящем 2019 году.

Федерация спортивных журналистов России (ФСЖР) отказалась признать заслуги единственной в истории трехкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене в уходящем 2019 году.Первая и единственная в мире четырехкратная победительница "Бриллиантовой лиги" не попала в список лауреатов премии "Серебряная лань", которая вручается по результатам опроса спортивных репортеров.Стоит отметить, что ранее 26-летняя спортсменка выступила с открытым письмом после того, как стало известно, что WADA отстранила Россию на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях.В своем письме Ласицкене обратилась к Министерству спорта и Олимпийскому комитету России, а также резко высказалась в адрес руководства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).Напомним, в октябре Европейская легкоатлетическая ассоциация (EAA) признала Ласицкене лучшей легкоатлеткой Европы по итогам 2019 года. В уходящем году Мария записала на свой счет победы на чемпионате мира в Катаре, зимнем европейском первенстве в Глазго и в финале "Бриллиантовой лиги".