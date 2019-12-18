В среду силовики пришли в дом предпринимателя Михаила Гуцериева в московском районе Хамовники. Обыски также проходят в офисах компаний, связанных с бизнесменом, сообщает По ..

В среду силовики пришли в дом предпринимателя Михаила Гуцериева в московском районе Хамовники. Обыски также проходят в офисах компаний, связанных с бизнесменом, сообщаетПо предварительным данным, миллиардера подозревают в уклонении от налогов и хищении. СМИ сообщают, что в отношении него было заведено уголовное дело. Тем не менее, в группе компаний "Самфар", акционером которой является Гуцериев, информацию об обысках опровергли.