Генеральный директор московского Спартака Томас Цорн подвел итоги первой половины сезона. Красно-белые после 19 туров российской премьер-лиги с 22 очками занимают десятое место в турнирной таблице.

Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн подвел итоги первой половины сезона. "Красно-белые" после 19 туров российской премьер-лиги с 22 очками занимают десятое место в турнирной таблице."Результаты соответствуют ожиданиям? Об ожиданиях говорить непросто: осень была бурной и тяжелой, – приводит слова Цорна Sport24.ru. – Мы зашли в сезон с абсолютно новой командой, а в октябре у нас сменился главный тренер. Поэтому, конечно, результат нас радовать не может, но процесс еще не закончен.Также Цорн сообщил, что, несмотря на матч с "Ростовом", совет директоров клуба доволен тем, как команда начала играть при Тедеско: "В шести матчах "Спартак" пропустил всего два гола. Также при Тедеско в лучшую сторону изменился показатель xG, по нему мы занимаем второе место после "Зенита". Это говорит о том, что дело движется в правильном направлении", – подытожил генеральный директор москвичей.Напомним, Тедеско возглавил "Спартак" в середине октября, под его руководством москвичи в РПЛ одержали две победы, потерпели три поражения и дважды сыграли вничью. Таким образом, набрали всего восемь очков в семи матчах чемпионата России.