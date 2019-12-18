Переговоры по транзиту газа через Украину до конца 2019 года не закончатся. Провал переговоров уже прогнозирует глава Нафтогаза Украины Андрей Коболев. По его мнению, в этом случае переговоры могут возобновиться в апреле-мае 2020 года.

Переговоры по транзиту газа через Украину до конца 2019 года не закончатся. Провал переговоров уже прогнозирует глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев. По его мнению, в этом случае переговоры могут возобновиться в апреле-мае 2020 года.При этом Кобелев признает, что долгосрочное прекращение транзита — большой вызов для украинской экономики, а также для запланированных правительством темпов роста. Новый раунд трехсторонних консультаций по транзиту на политическом уровне запланирован на 19 декабря в Берлине, сообщает РИА Новости.Тема газового транзита также поднималась на переговорах президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в рамках нормандского саммита в Париже. По мнению президента Зеленского, вероятность подписания долгосрочного транзитного контракта после переговоров возросла. Киев, например, готов получить 3 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража не деньгами, а российским газом.Киев последовательно разрывал экономические отношения с Россией. В частности, в ноябре 2015 года Украина официально перестала покупать газ у России. При этом для подготовки к отопительному сезону Киев закачивал в хранилища и использовал так называемый реверсный газ. Это тот же российский газ, только закупленный в Европе. Только переплата за "реверс" составила полтора миллиарда долларов. Эти деньги получили посредники.В конце 2019 года истекает действующий между Россией и Украиной контракт на транзит газа. Москва предложила пакетное решение: отказаться от взаимных претензий в судах и подписать новое соглашение. Киев эти предложения отверг."Газпром" и "Нафтогаз" активно проводят переговоры по транзиту в двустороннем порядке. Последняя встреча главы "Газпрома" Алексея Миллера и исполнительного директора "Нафтогаза Украины" Юрия Витренко прошла в Вене 13 декабря. И хотя Витренко после окончания переговоров заявил, что предварительные договоренности по транзиту газа из России через Украину есть, "Нафтогаз Украины" позже опроверг информацию о достижении предварительного соглашения по транзиту российского газа.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что "Газпром" продолжит транзит российского газа в Европу через Украину только в том случае, если это будет экономически выгодно.