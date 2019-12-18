При осмотре в багажнике автомобиля оперативники обнаружили 7 больших свертков с веществом растительного происхождения...

СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела о покушении на незаконный сбыт наркотического средства – марихуаны.Как сообщалось ранее, в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили 52-летнего и 43-летнего приезжих из ближнего зарубежья, которые занимались незаконными операциями с запрещенными средствами и веществами.Один из подозреваемых задержан на 31 км МКАД. Полицейскими был остановлен автомобиль «Фольксваген Поло», в котором находился злоумышленник. При осмотре в багажнике автомобиля оперативники обнаружили 7 больших свертков с веществом растительного происхождения. Согласно результатам исследования, проведенного в ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве, в свертках находилось наркотическое средство – марихуана, весом около 8 килограммов 200 граммов.На территории Московской области в арендованном гаражном боксе оперативники УНК ГУ МВД России по г. Москве задержали второго подозреваемого. При обследовании гаража обнаружены свертки с веществом растительного происхождения. Исследованием установлено, что изъятое является наркотическим средством – марихуаной, массой около 2 килограммов.Общий вес изъятых наркотиков составил более 10 килограммов.Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время уголовное дело направлено в Чертановский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28