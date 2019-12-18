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<a href="https://33live.ru/novosti/18-12-2019-gol-iz-za-vorot-svechnikov-prodolzhil-izdevatsya-nad-vrataryami-nxl.html" target="_blank">Гол из-за ворот: Свечников продолжил издеваться над вратарями НХЛ</a> - Российский нападающий Каролина Харрикейнз Андрей Свечников стал главным героем встречи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против Виннипег Джетс. Россиянин второй раз в нынешнем сезоне забросил шайбу за шиворот вратарю, находясь за воротами.