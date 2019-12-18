Матчем между Тампа-Бэй Лайтнинг и Оттава Сенаторз стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Молнии на своем льду одержали победу в овертайме со счетом 4:3. Одну из шайб в составе хозяев льда забросил российский форвард Лайтнинг Никита Кучеров.

Матчем между "Тампа-Бэй Лайтнинг" и "Оттава Сенаторз" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Молнии" на своем льду одержали победу в овертайме со счетом 4:3. Одну из шайб в составе хозяев льда забросил российский форвард "Лайтнинг" Никита Кучеров.Для него она стала уже 11-й в нынешнем сезоне. Также в составе хозяев льда шайбы забросили Седрик Пакетт, Брэйден Поинт и Энтони Чирелли. За гостей отличились Марк Боровицки, Коннор Браун и Энтони Дюклэр.Didn't miss a step.