Основная задача акции – вовлечение родителей в обучение несовершеннолетних безопасному поведению на дорогах и снижение аварийности среди несовершеннолетних участников дорожного движения.

Сотрудники ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» совместно с юными инспекторами дорожного движения, родительским патрулем Анопинской школы и представителями народной дружины «Дорожный надзор» провели акцию «Родительский патруль – на страже детской безопасности».Основная задача данной акции – вовлечение родителей в обучение несовершеннолетних безопасному поведению на дорогах и снижение аварийности среди несовершеннолетних участников дорожного движения.Начались мероприятия ранним утром вблизи образовательного учреждения. Сотрудники ГИБДД и участники акции при встрече детей и родителей оценивали наличие световозвращающих элементов на школьных портфелях, сумках и одежде.Школьники с удовольствием демонстрировали свои светоотражающие элементы, а автоинспекторы еще раз напоминали о пользе их применения.Не остались без внимания и родители-водители. Организаторы акции разъяснили возможные последствия пренебрежения средствами пассивной защиты в транспортном средстве не только для юных пассажиров, но и для взрослых, а также вручили буклеты и памятки по правилам перевозки детей-пассажиров.Продолжилось мероприятие проведением занятий с учащимися. В ходе урока госавтоинспекторы рассказали детям о важности взаимодействия пешехода и водителя на дороге, познакомили со сводом правил, регулирующих обязанности участников дорожного движения.Ребят заинтересовала тема безопасности дорожного движения, они задавали много вопросов по данной тематике и получали исчерпывающие ответы.