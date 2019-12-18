Сообщается, что Первый канал стал глубоко убыточным. У него якобы громадные долги и прочие проблемы, из-за которых россияне, в итоге, могут остаться без этого новостного ресурса.

Сообщается, что Первый канал стал глубоко убыточным. У него якобы громадные долги и прочие проблемы, из-за которых россияне, в итоге, могут остаться без этого новостного ресурса.Еще в октябре в своем видеообращении к сотрудникам генеральный директор телецентра "Останкино" Михаил Шубин жаловался: "Долг Первого канала пять лет висит над нами дамокловым мечом. И этот меч уже буквально в миллиметре от нашего сердца". Из-за этого "Останкино" начал сокращать сотрудников и может даже остановить вещание, утверждает .По сведениям источника, в прошлом году долги Первого каналапревысили 20 миллиардов рублей – это почти две трети его годовой выручки. Как пишет издание, канал задолжал буквально всем: и производителям сериалов, и создателям документального кино, и компаниям, которые занимаются компьютерной графикой, и другим подрядчикам.По слухам, проблемы начались в 2014 году после обвала рубля и падения рекламного рынка. Говорят, что из-за обилия политики и нехватки новых шоу – их теперь не на что снимать – Первый все меньше интересен рекламодателям."На Первом канале – финансовый коллапс, и никто не понимает, как из него выходить", – подтверждает бывший руководитель одной из его дирекций.По некоторым данным, отчасти проблемы обусловлены неэффективностью Константина Эрнста в роли генерального директора. "Эрнст – очень плохой бизнесмен. Недаром он раньше был генпродюсером и никогда не был гендиректором, это разные профессии. У него слишком большая творческая жадность, он хочет все снимать, все запускать, заказывать больше, чем нужно. Про деньги он обычно говорит так – я разберусь, это мой вопрос. Вы делайте", – высказал мнение топ-менеджер одного из телеканалов.В кулуарах упрекают в том, что он снимал слишком много и слишком дорого. Много телепродукта, в основном сериалов, годами стояли на полках, рассказывают собеседники "Медузы". К тому же, якобы он недооценил интернет, в который начал вкладываться только с 2012-2013 годов.Сейчас интернет приносит Первому меньше 5% выручки, говорит источник на канале.Последние пять лет канал живет в режиме экономии. С 2015-го по 2017 год от Первого канала почти не было заказов на новые сериалы, рассказали "Медузе" трое подрядчиков канала. В эфир шло то, что было куплено про запас и лежало на полке.На канале начали даже отрезать титры у сериалов – чтобы увеличить рекламное время, которое можно продать, утверждает издание.На фоне всех этих проблем у Первого канала начали падать рейтинги. В 2016 году его обогнал канал "Россия 1", после чего Первый так и не поднялся обратно на первую строчку. "Для Эрнста это был удар – Первый всегда был первый, а тут – ой – и в политическом вещании отстали, ой – и в кинопроизводстве", – рассказал бывший сотрудник одной из дирекций канала.Говорят. что еще на разрушающе действует переход отечественного телевидения на цифровое вещание. "Раньше по всей стране на огромном количестве территорий только один-два канала и принимали. При такой структуре было понятно, что Первый канал – стратегический вопрос. Сейчас у нас 20 федеральных каналов по всей стране, и Первый теряет и долю, и значимость", – рассказал источник "Медузе". Одним словом, проблем так много, что, возможно, канал скоро станет банкротом.