Появилась информация о новом романе российской модели Ирины Шейк. Судя по всему, ее избранником стал британский фэшн-фотограф Рован Папье.

Появилась информация о новом романе российской модели Ирины Шейк. Судя по всему, ее избранником сталбританский фэшн-фотограф Рован Папье.Накануне светская львица в очередной раз подтвердила догадки окружающих. Она показала лежащего в постели в ее гостиничном номере Рована.Молодой человек был полностью одет. Он копался в своем смартфоне, слушает музыку и улыбался, пока Ирина все это снимала на видео. Запись Шейк опубликовала в Сторис на своей странице в социальной сети Инстаграм.Молодой человек решил не отставать от возлюбленной и тоже поделился роликом с ее участием. Фотограф запечатлел российскую модель в момент ее прыжка на кровать в одном халате и без макияжа. Вероятнее всего, Ирина вышла прямиком из душа, сообщает ."Когда ты врываешься в 2020 год", – оставил шутливую подпись Рован.Напомним, Шейк подтвердила слухи о новом романе еще в начале декабря. Тогда девушка показала, как они общаются с Папье по видеосвязи перед сном, находясь далеко друг от друга.