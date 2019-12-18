В Южно-Сахалинске трем сотрудникам полиции вынесен приговор. Они обвиняются в превышении полномочий, поскольку на протяжении девяти часов пытали женщину.

В Южно-Сахалинске трем сотрудникам полиции вынесен приговор. Они обвиняются в превышении полномочий, поскольку на протяжении девяти часов пытали женщину.Инцидент произошел еще в ноябре 2015 года. Трое оперуполномоченных УМВД России по Южно-Сахалинску с 13 до 22 часов измывались над потерпевшей, пытаясь выбить из нее показания о причастности к хищению денежных средств. Работники правоохранительных органов наносили женщине удары по разным частям тела, перекрывали ей доступ к кислороду с помощью пакета, угрожали сексуальным насилием, а также применяли электрошокер. Об этом сообщается на сайте Прокуратуры Сахалинской области.В ходе расследования были собраны доказательства, изобличающие подсудимых. Они были представлены на судебном заседании. В результате трое сотрудников правоохранительных органов проведут несколько лет в исправительной колонии общего режима. Максимальный срок лишения свободы для одного из оперуполномоченных составил 4 года и 6 месяцев.