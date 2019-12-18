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<a href="https://33live.ru/novosti/18-12-2019-kak-izmenitsya-zhizn-rossiyan-v-2020-godu.html" target="_blank">Как изменится жизнь россиян в 2020 году</a> - Многие воспринимают Новый год как возможность круто изменить свою жизнь. Однако с наступлением 2020 года некоторые вещи изменятся в жизни россиян вне зависимости от того, хотят они этого или нет.