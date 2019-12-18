По предварительной версии, причиной ЧП стало нарушение техники безопасности, однако окончательные выводы о степени вины участников инцидента можно будет сделать только после проведения всестороннего расследования.

В Сети опубликованы кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей инцидент с летальным исходом, произошедший в минувшую субботу, 14 декабря, на месторождении в Саратовской области.По предварительным данным, помощник бурильщика Виктор Б., 1994 года рождения, во время проведения работ по демонтажу оборудования, сорвался с семиметровой высоты.После падения, на мужчину рухнул элемент металлической конструкции, от полученных травм пострадавший скончался на месте.Результаты предварительной проверки свидетельствуют о том, что ЧП произошло из-за нарушения правил техники безопасности. В том числе – выполнения погибшим работы, не относящейся к его непосредственным обязанностям, отсутствие страховки и неудовлетворительная организация работ, однако окончательные выводы о степени вины участников инцидента можно будет сделать только после всестороннего расследования.