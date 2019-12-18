Шесть административных протоколов оформили стражи порядка из Татарстана, остановившие сани с Дедом Морозом. По мнению полицейских, главный новогодний персонаж и его подельник занимались опасным вождением и создавали помехи другим участникам движения.

Необычный нарушитель попался инспекторам ГИБДД в Татарстане – полицейские из Казани оштрафовали Деда Мороза.Стражи порядка остановили автомобиль Mercedes, буксировавший по дороге общего пользования сани, в которых находился мужчина в костюме главного новогоднего персонажа.Правоохранители не оценили идею. Как сообщают местные СМИ, сотрудники ГИБДД оформили на нарушителей сразу шесть протоколов об административных правонарушениях, в том числе – за опасное вождение и умышленное создание помех для движения.Общая сумма штрафов, которую предстоит оплатить 23-летнему Деду Морозу и его "подельнику", составляет 13500 рублей.