В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) пекинский Куньлунь Ред Стар на льду домашней Шоуган-Арены обыграл новосибирский Адмирал со счетом 6:3 (2:1, 2:2, 2:0).

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) пекинский "Куньлунь Ред Стар" на льду домашней "Шоуган-Арены" обыграл новосибирский "Адмирал" со счетом 6:3 (2:1, 2:2, 2:0).У победителей встречи дубль оформил Люк Локхарт (45-я, 49-я минуты) и по разу отличились Брэндон Ип (11), Итан Верек (19), Тревор Мерфи (25) и Тайлер Вонг (36), а у гостей шайбы забросили Юрий Петров (14), Шон Лалонд (23) и Денис Вихарев (38)."Куньлунь" одержал третью победу кряду и с 45 очками занимает пятое место в Восточной конференции, а "Адмирал", потерпевший поражение во второй игре подряд, в ней же расположился на девятой строчке, имея в активе на три очка меньше.В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ пекинцы в субботу, 21 декабря, примут нижегородское "Торпедо", а новосибирцы в тот же день дома сыграют с минским "Динамо".