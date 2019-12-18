Вооруженные силы России и Лаоса провели первые в истории совместные маневры Ларос-2019. В них приняли участие более 500 военнослужащих с обеих сторон. Историческое событие посетил президент Народно-Демократической Республики Буннянг Ворачит, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Вооруженные силы России и Лаоса провели первые в истории совместные маневры "Ларос-2019". В них приняли участие более 500 военнослужащих с обеих сторон. Историческое событие посетил президент Народно-Демократической Республики Буннянг Ворачит, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.#Видео Первое совместное российско-лаосское учение танкистов #Ларос2019 подошло к концу на полигоне #БанПэн. Вот кадры активной фазы маневров: https://t.co/1mByG7NjJF #ВВО #РоссияЛаос #СовместныеУчения #Танки #Танкисты #БоеваяПодготовка pic.twitter.com/UWBLnt7ZVz— Минобороны России (@mod_russia) 18 декабря 2019 г.В активной фазе учения объединенные силы должны были уничтожить лагерь террористов. Российские танкисты управляли лаосскими Т-72МС. Они атаковали вражеские позиции при поддержке местных бойцов на боевых разведывательно-дозорных машинах БРДМ-2М. Благодаря слаженным действиям условный противник был ликвидирован.На торжественной церемонии закрытия "Ларос-2019" военное руководство России и Лаоса высоко оценило учения. Подобные мероприятия способствуют укреплению военно-технических отношений двух стран.Напомним, учения "Ларос-2019" стартовали 10 декабря. В Лаос прилетели российские военнослужащие из Восточного военного округа. Им потребовалось три дня, чтобы привыкнуть к тропическому климату после забайкальских морозов.