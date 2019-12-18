В матче 1/4 финала Кубка английской лиги Астон Вилла на поле домашней арены в Бирмингеме разгромила Ливерпуль, забив пять безответных мячей – 5:0. Красные выставили на игру самый молодой состав в истории клуба.

В матче 1/4 финала Кубка английской лиги "Астон Вилла" на поле домашней арены в Бирмингеме разгромила "Ливерпуль", забив пять безответных мячей – 5:0. "Красные" выставили на игру самый молодой состав в истории клуба.У победителей встречи дубль оформил Жонатан Коджиа (37-я, 45-я минуты), по разу отличились Конор Хурихейн (14) и Уэсли (90+2). Еще один мяч на свой счет записал защитник гостей Морган Бойс (17), срезавший мяч в свои ворота.Стоит отметить, что средний возраст мерсисайдцев в этом матче составил 19 лет, 6 месяцев и 3 дня. Основная же команда "Ливерпуля" сейчас находится в Катаре, где в среду, 18 декабря, сыграет с мексиканским "Монтерреем" в полуфинале клубного чемпионата мира.Таким образом, "Астон Вилла" вышла в полуфинал Кубка лиги, своего следующего соперника "львы" узнают позднее. Также в рамках 1/4 финала турнира состояться матчи "Оксфорд" – "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" – "Колчестер" и "Эвертон" – "Лестер".