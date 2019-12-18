Народная артистка Алла Пугачева второй год подряд отказывается выступать на новогодних ТВ-шоу. Эту новость прокомментировал продюсер Максим Фадеев.
Народная артистка Алла Пугачева второй год подряд отказывается выступать на новогодних ТВ-шоу. Эту новость прокомментировал продюсер Максим Фадеев.
Музыканта известие об отсутствии Примадонны на "Голубом огоньке"
обрадовало. По его мнению, ей давно стоило прекратить выступления в этих программах.
"Молодец. Наконец-то у нее хватило на это ума", – одобрительно заявил Максим Александрович.
Зато руководителю Первого канала Константину Эрнсту, в отличие от Аллы Пугачевой, неплохо досталось от композитора. Фадеев заявил, что пока у власти стоит продюсер, никаких изменений ждать не стоит.
Автор-исполнитель уверен, что новая гвардия артистов не сможет сдвинуть старую. Всему виной редакционная политика нынешних руководителей каналов, сообщает издание .
"Пока Эрнст сидит, не будет никаких вам талантливых людей. Он один талантливый, вы же знаете. Он себя считает одним-единственным талантливым. Поэтому и показывать некого, кроме него", – едко высказался в адрес Константина Максим Александрович.
9 Дек 2019 в 1:01 PST