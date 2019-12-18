Певица Наташа Королева примерила несколько смелых образов. Звезда
поучаствовала в необычной фотосессии.
Певица Наташа Королева примерила несколько смелых образов. Звезда
поучаствовала в необычной фотосессии.
Съемки проходили Майами. С вокалисткой работала команда
профессиональных стилистов и визажистов. 46-летнюю Наташу Королеву нарядили в
Мальвину, прицепив к ее волосам голубые искусственные косы. Также для
певицы выбрали короткое обтягивающее платье фиолетового цвета с длинным шлейфом.
Судя по всему, фотосессия знаменитости прошла в очень теплой
атмосфере. Оказалось, что специалисты, работающие со звездой 90-х, хорошо
знакомы с ее творчеством. Стилисты, фотографы и визажисты с удовольствием
напевали хиты артистки.
Кадры со съемок Наташа Королева опубликовала в личном "Инстаграм".
Звезда позирует на фоне бассейна. Она держит в руках два больших веера и по очереди
ими размахивает.
"Ты в ясные очи ее не гляди / Пусть речи Мальвины невинны/ Пустой
карамелькой зашито в груди / Хрустальное сердце Мальвины..." – вспомнила строки
своей песни Наташа Королева.
Напомним, полюбившиеся многим хиты "Желтые
тюльпаны", "Дельфин и Русалка", "Маленькая страна", "Хрустальное сердце
Мальвины" написал композитор Игорь Николаев. Вокалистка и музыкант были мужем и
женой почти десять лет. Отношения знаменитостей расстроились из-за измены.
Николаев завел любовницу. Для , по ее признанию, это стало
шоком. Артистка так и не простила предательство экс-избраннику.