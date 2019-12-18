Певица Наташа Королева примерила несколько смелых образов. Звезда поучаствовала в необычной фотосессии.

Певица Наташа Королева примерила несколько смелых образов. Звездапоучаствовала в необычной фотосессии.Съемки проходили Майами. С вокалисткой работала командапрофессиональных стилистов и визажистов. 46-летнюю Наташу Королеву нарядили вМальвину, прицепив к ее волосам голубые искусственные косы. Также дляпевицы выбрали короткое обтягивающее платье фиолетового цвета с длинным шлейфом.Судя по всему, фотосессия знаменитости прошла в очень теплойатмосфере. Оказалось, что специалисты, работающие со звездой 90-х, хорошознакомы с ее творчеством. Стилисты, фотографы и визажисты с удовольствиемнапевали хиты артистки.Кадры со съемок Наташа Королева опубликовала в личном "Инстаграм".Звезда позирует на фоне бассейна. Она держит в руках два больших веера и по очередиими размахивает."Ты в ясные очи ее не гляди / Пусть речи Мальвины невинны/ Пустойкарамелькой зашито в груди / Хрустальное сердце Мальвины..." – вспомнила строкисвоей песни Наташа Королева.Напомним, полюбившиеся многим хиты "Желтыетюльпаны", "Дельфин и Русалка", "Маленькая страна", "Хрустальное сердцеМальвины" написал композитор Игорь Николаев. Вокалистка и музыкант были мужем иженой почти десять лет. Отношения знаменитостей расстроились из-за измены.Николаев завел любовницу. Для , по ее признанию, это сталошоком. Артистка так и не простила предательство экс-избраннику.