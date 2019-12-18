Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти восьмилетнего мальчика в одной из больниц Севастополя. Мама ребенка Светлана уверена, что в этом виноваты сотрудники медицинского учреждения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти восьмилетнего мальчика в одной из больниц Севастополя. Мама ребенка Светлана уверена, что в этом виноваты сотрудники медицинского учреждения.Все началось с того, что Антон неудачно попрыгал на диване — он упал и сильно ударился головой. Ребенка затошнило, он кричал от головной боли. Десятилетний старший брат позвонил маме. Женщина вызвала скорую помощь.Прибывшие врачи осмотрели мальчика и сказали, что ничего страшного в его состоянии не видят. Удар не причинил явных внешних увечий Антону, над его ухом была лишь небольшая царапина. На всякий случай скорая помощь предложила отвезти пострадавшего в больницу.Ребенка доставили в севастопольскую городскую больницу №5, в "Центр охраны здоровья матери и ребенка". Мальчику сделали рентген и поставили предварительный диагноз — сотрясение головного мозга. Несовершеннолетний не переставал жаловаться на сильные головные боли, но врачи убедили Светлану в том, что такое состояние ее сына является нормальным. Мальчика положили в травматологическое отделение, а на прощание он сказал ей последние слова: "Мама, не переживай".По словам женщины, она пришла в больницу рано утром и зашла в палату к сыну. В темном помещении не было никого из персонала. Мать начала будить ребенка, но он лежал лицом в подушку. В этот момент женщина поняла — случилось непоправимое. Она перевернула сына и увидела кровь на его лице, посиневшие, потрескавшиеся губы. "И я ручки беру, хочу их сложить, а не могу — они окоченели", — по словам матери, Антон в этот момент был полностью холодным. Женщина вынесла его на руках в коридор и начала звать на помощь, сообщает "Комсомольская правда".Врачи прибежали на крик, выставили мать из палаты и начали проводить реанимационные мероприятия. Ребенка положили на пол и стали делать ему искусственное дыхание. Затем врач констатировал смерть мальчика, которая наступила в 7:15.По мнению Светланы, ее сына можно было спасти, если бы врачи правильно диагностировали его состояние. Женщина утверждает, что медики даже не предложили сделать МРТ.В настоящее время на руках у Светланы лишь свидетельство о смерти ее ребенка. В качестве предварительной причины смерти указан травматический отек головного мозга. Женщина не понимает, почему время кончины в свидетельстве значится позже, ведь в таком состоянии она обнаружила Антона раньше.В настоящее время по факту случившегося возбуждено уголовное дело (причинение смерти по неосторожности). Главный врач больницы Елена Аверина отказалась комментировать ситуацию, поскольку расследование продолжается. Также проверку проводят Департамент здравоохранения Севастополя и территориальный фонд обязательного медицинского страхования.