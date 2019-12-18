Главное управление МЧС России по городу Москве распространило экстренное предупреждение о том, что в ближайшее время в столице возможен туман с видимостью от 100 до 500 метров, который сохранится до 08:00 среды, 18 декабря.

Главное управление МЧС России по городу Москве распространило экстренное предупреждение о том, что в ближайшее время в столице возможен туман с видимостью от 100 до 500 метров, который сохранится до 08:00 среды, 18 декабря.Водителям рекомендовано не превышать скорость движения и соблюдать дистанцию на дороге, а пешеходам — носить одежду со светоотражающими элементами, передает ТАСС.