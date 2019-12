Направлявшаяся в национальные парки Кингс-Каньон и Секвойя американка смогла познакомится с дикой природой ближе, чем того могла пожелать. На ее глазах дикий медведь забрался на стоящую в пробке машину.

Направлявшаяся в национальные парки Кингс-Каньон и Секвойя американка смогла познакомится с дикой природой ближе, чем того могла пожелать. На ее глазах дикий медведь забрался на стоящую в пробке машину, сообщает ABC7.HITCH A RIDE: A large bear hopped up onto the hood of a car in line for Sequoia and Kings Canyon National Park, before quickly hopping off and scurrying back to the side of the road. https://t.co/FB6GyKUcdL pic.twitter.com/7WeAF29jzG— ABC News (@ABC) December 16, 2019Инцидент произошел 12 декабря в Калифорнии. Прогуливавшийся вдоль дороги у самой границы нацпарка бурый медведь неожиданно решил проверить на прочность легковушку. На кадрах видно, как упитанное животное ловко запрыгнуло на багажник и уже было собралось исследовать крышу, но в этот момент легковушка тронулась с места. Перепуганный хищник тут же бросился прочь и еще несколько минут с обидой наблюдал за ускользнувшей "добычей".Представители Службы национальных парков штата предположили, что медведь был голоден и почуял запах еды из багажника, что и сподвигло его на "покорение" машины.