Авиакомпания Победа отмечает первый юбилей - пять лет со дня начала регулярной программы полетов. Это время можно назвать сравнительно коротким, но за такой промежуток ей удалось сделать перелеты доступными по цене, а также охватить большое количество регионов.

Авиакомпания "Победа" отмечает первый юбилей — пять лет со дня начала регулярной программы полетов. Это время можно назвать сравнительно коротким, но за такой промежуток ей удалось сделать перелеты доступными по цене, а также охватить большое количество регионов.С юбилейной датой авиакомпанию поздравил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он отметил, что "Победа" является ярким примером востребованного проекта в новейшей истории гражданской авиации. По словам Медведева, авиакомпания завоевала признание миллионов людей. В 2018 году лоукостер стал абсолютным мировым лидером по росту пассажиропотока в рейтинге британского издания Airlines Business.Премьер-министр подчеркнул, что "Победа" обязана своими достижениями замечательному коллективу, в котором работают настоящие профессионалы, целеустремленные и энергичные люди, немало делающие для развития авиатранспортной отрасли. В заключении поздравления, опубликованном на сайте Правительства России, Медведев пожелал компании процветания и всего наилучшего.Генеральный директор авиакомпании "Победа" Андрей Калмыков рассказал:"Средняя загрузка наших рейсов составляет 96 процентов, а на большинстве — 100 процентов. Это показатель того, что людям нравится "Победа", нравятся та концепция и цены, которые мы предлагаем. Мы предлагаем стоимость как минимум на 30 процентов ниже, чем в среднем по рынку предлагают другие авиакомпании. Кроме того, там, куда приходит "Победа", другие авиакомпании тоже вынуждены снижать цену".Министр транспорта России Евгений Дитрих также выступил со словами, адресованными авиаперевозчику:"За эти пять лет авиакомпания перевезла 29 миллионов пассажиров. Много это или мало? Наверное, в масштабах страны мало. По этому году мы ожидаем, что общее количество пассажиров, которое будет перевезено российскими авиакомпаниями, приблизится к 126 миллионам. "Победа" в этом ряду занимает достойное место. Но, самое главное, из этих 29 миллионов перевезенных пассажиров 12 процентов это люди, которые воспользовались воздушным транспортом впервые".