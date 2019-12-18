Стало известно о появлении петиции, призывающей лишить Меган Маркл и принца Гарри королевских титулов. Инициатором ее создания стал один из членов совета английского города Брайтон энд Хов.

Стало известно о появлении петиции, призывающей лишить Меган Маркл и принца Гарри королевских титулов. Инициатором ее создания стал один из членов совета английского городаБрайтон энд Хов.Попытка собрать совет для обсуждения этой темы долгое время не могла увенчаться успехом. Действуя с 1 июля текущего года, она все никак не набирала необходимое количество голосов.Сейчас все же удалось превысить минимальную отметку. Поэтому встреча назначена на четверг, 19 декабря."Мы считаем этих людей совершенно недемократичными и символизирующими угнетение широкой общественности со стороны богатой элиты. Целью петиции является создание прецедента, согласно которому СоветБрайтон энд Ховабольше не будет оказывать официальное гостеприимство тем, кто имеет королевские или аристократические титулы, и не будет использовать эти титулы в официальных документах, поскольку эти титулы произвольно и несправедливо приобретены".27 Ноя 2019 в 8:57 PSTНа сегодняшний день петиция собрала уж 3841 подписей. Напомним, Меган и принц Гарри стали герцогиней и герцогом Сассексским 19 мая прошлого года, после того как они поженились в Виндзорской часовне Святого Георгия. Тогда Королева Елизавета II вручила им титулы.