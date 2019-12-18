Многодетному отцу из Ленобласти, которого подозревают в изнасиловании собственной дочери, избрали меру пресечения. Андрей Бовт заключен под стражу до 16 февраля 2020 года. Перед началом ..

Многодетному отцу из Ленобласти, которого подозревают в изнасиловании собственной дочери, избрали меру пресечения.Андрей Бовтзаключен под стражу до 16 февраля 2020 года.Перед началом заседания злоумышленник впервые предстал перед телекамерами. Бовт заявил во всеуслышанье, что невиновен. По данным ТВ Центр, cам процесс проходит за закрытыми дверями. Стоит отметить, что у Бовта еще пять сыновей и две дочери. Все они не имели документов, нигде не были зарегистрированы и не учились. При задержании в доме мужчины оперативники нашли целый склад огнестрельного оружия и боеприпасов. В СМИ Андрея Бовта уже окрестили "русским Чарльзом Мэнсоном" из-за схожести обстоятельств преступления со злодеяниями, совершенными сектой "Семья" в 60-х годах в США.