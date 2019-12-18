20-летний москвич умер в больнице после того, как упал на катке на Красной площади. Врачи неделю боролись за его жизнь.
По данным , у парня диагностировали тяжелые травмы головы, субдуральное ..
20-летний москвич умер в больнице после того, как упал на катке на Красной площади. Врачи неделю боролись за его жизнь.
По данным , у парня диагностировали тяжелые травмы головы, субдуральное кровоизлияние. Теперь сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего. По факту случившегося проводится проверка, пишет .