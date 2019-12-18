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<a href="https://33live.ru/novosti/18-12-2019-molodoj-paren-upal-na-katke-na-krasnoj-ploshhadi-i-umer-.html" target="_blank">Молодой парень упал на катке на Красной площади и умер </a> - 20-летний москвич умер в больнице после того, как упал на катке на Красной площади. Врачи неделю боролись за его жизнь. По данным , у парня диагностировали тяжелые травмы головы, субдуральное ..