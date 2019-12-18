Жителей Москвы призвали готовиться к новогодним морозам. По данным экспертов, конец декабря для жителей Москвы выдастся холодным. В последние дни 2019 года температура воздуха упадет до ..

Жителей Москвы призвали готовиться к новогодним морозам. По данным экспертов, конец декабря для жителей Москвы выдастся холодным.В последние дни 2019 года температура воздуха упадет до минус десяти. Более низкие температуры ожидаются в январе и феврале, пишет . "Нужно точить коньки и лыжи вострить, сейчас самое время для этого", – посоветовал исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.