В ФСБ сегодня объяснили задержание в районе Южных Курил японских рыболовецких судов. Оказалось, что при проверке шхун российские пограничники нашли более шести тонн неучтенных морепролуктов. В бортовых журналах цифры улова были намного меньше. Официальный Токио требует освобождения своих моряков.

В ФСБ сегодня объяснили задержание в районе Южных Курил японских рыболовецких судов. Оказалось, что при проверке шхун российские пограничники нашли более шести тонн неучтенных морепролуктов. В бортовых журналах цифры улова были намного меньше. Официальный Токио требует освобождения своих моряков.Толком не разобравшись, в правительстве Японии назвали задержание своих судов российскими пограничниками неприемлемым. Первая реакция из Токио — недоумение: ведь согласно подписанным договорам, японские рыбаки могут вести свой промысел в районе Курильской гряды в российских территориальных водах."Мы прилагаем все необходимые усилия для выяснения обстоятельств дела. Мы требуем вернуть корабли. Из соображения гуманности мы требуем скорейшего освобождения моряков", — сообщил Ёсихидэ Суга, генеральный секретарь кабинета министров Японии.Позже в ФСБ разъяснили, что претензий к местонахождению японских судов никаких нет. Пограничников смутил объем улова, который пришлось перепроверять прямо на борту. На судне оказалось намного больше морепродуктов, чем указано в записях бортовых журналов. В итоге 5 японских шхун и 24 моряка были задержаны."На иностранных суднах обнаружено более 6 тонн неучтенного улова осьминога. В целях установления всех обстоятельств и в связи с ухудшением метеорологических условий японские суда сопровождены в Южно-Курильск", — объяснил Петр Чигрин, официальный представитель Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.Судьба рыбаков и шхун будет решена после необходимой проверки.Российские пограничники уже не в первый раз задерживают японские судна за незаконный промысел. В феврале в Приморье сотрудники ФСБ остановили шхуну, на которой обнаружили 7,5 тонны живого краба, из воды подняли более 200 незаконно установленных крабовых ловушек. Ущерб превысил 39 миллионов рублей.Между тем, Министерство иностранных дел России сегодня призвало Токио принять меры по выполнению соглашения о борьбе с браконьерством. Об этом заявила во время брифинга официальный представитель ведомства Мария Захарова.