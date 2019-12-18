Ежедневно мы задаемся вопросами: какой смартфон подарить на праздник другу, какое СМИ почитать в пути на работу, где и чем пообедать, как выбрать кухонный гарнитур, чем покрыть стены во время ремонта и на чем спать после его окончания? Читая отзывы и выбирая на собственном опыте, потребители товаров и услуг отдают предпочтение тем, чья продукция оказалась по вкусу и по карману.

Ежедневно мы задаемся вопросами: какой смартфон подарить на праздник другу, какое СМИ почитать в пути на работу, где и чем пообедать, как выбрать кухонный гарнитур, чем покрыть стены во время ремонта и на чем спать после его окончания? Читая отзывы и выбирая на собственном опыте, потребители товаров и услуг отдают предпочтение тем, чья продукция оказалась по вкусу и по карману.14 декабря, в преддверии главного зимнего праздника, в Государственном Кремлевском дворце состоялась 21-я церемония награждения победителей Национальной премии "Марка № 1 в России 2019".Москвичи и гости столицы пришли не только посмотреть концерт звезд эстрады, а еще и узнать, какие компании предлагают действительно лучшие товары и услуги. Ведь тем, кто в этот вечер вышел на красную дорожку, уже доверяют миллионы людей по всей России.Церемония награждения лауреатов премии "Марка № 1 в России 2019" открыла череду новогодних концертов. Атмосфера праздника начиналась в фойе Государственного Кремлевского дворца: гостей приветствовали напитками и угощениями у стендов компаний-победителей, а настроение поднимали фотосессии в специально украшенных фотозонах.Эмоциями и секретами своего успеха поделились лауреаты Премии.Вкус победыВ номинации "Обед быстрого приготовления" победу одержала продукция торгового дома "Кухня без границ".– Получить такую награду – это, в первую очередь, признание того, что наши покупатели оценили непрерывный труд по улучшению продуктов, продвижению на рынок. Залогом успеха стал рост продаж чашек бизнес-меню "готовые обеды" на 50% по отношению к прошлому году. Именно увеличение объема продаж и признание потребителей говорит о том, что в будущем году рост стремительно продолжится, – поделился с коллегами и журналистами директор по маркетингу Денис Чекин. – Большое спасибо организаторам премии, нам очень приятно уже не первый сезон участвовать в этом событии. Мы побеждали уже несколько раз и всегда рады теплой атмосфере, которая царит на мероприятии, – заключил Денис Чекин.Еще одна гастрономическая награда нашла своего победителя – в номинации мясная гастрономия лауреатом признан бренд "Вязанка".– Для нашей компании очень приятно и волнительно в очередной раз стать лауреатом премии "Марка №1 в России". Уже два наших бренда получили эту престижную награду: "Горячая штучка" в прошлом году, и "Вязанка" – в 2017 и 2019. Хочу поблагодарить всех, кто проголосовал за "Вязанку", всех, кто выбирает на полках магазинов именно этот продукт. Быть лидером – большая честь и большая ответственность. Я благодарю всех сотрудников компании с заслуженной наградой, безусловно, это результат сплоченной командной работы настоящих профессионалов своего дела, – комментирует Денис Мартасов, Директор департамента маркетинга ABI PRODUCT. – "Марка №1 в России" – одна из самых престижных и желанных наград для любого производителя, ведь ее результаты отражают мнение покупателей. А их доверие, поддержка и признание – самая высокая награда. Для них мы и работаем.Стремление российских семей к натуральным продуктам приводит на наши столы национальный напиток – квас. В этой номинации лауреатом стала компания-производитель кваса "Вятский".– Я считаю, что премия "Марка № 1 в России" – это высшее достижение для тех, кто производит народные товары. Это и большая заслуга, и большая ответственность. Для нас, квасоваров, лето было неудачным, холодным, – но продажи нашего кваса все равно выросли, что свидетельствует о доверии потребителей. Планы на будущее у компании "Вятич" амбициозны: занять лидирующее положение на рынке России, и масштабно выйти на иностранные рынки. Слагаемыми успеха нашей компании я считаю профессионализм сотрудников, качество продукта, выпуск новых сортов, и видение лидерских позиций, – рассказал генеральный директор компании "Вятич" Илья Курагин.Технологии и доступность – в трендеНе обошлось без внедрения новейших технологий и в медицинской сфере. Компания "Рош Диабетес Кеа Рус" давно взяла курс на развитие персонализированной медицины, повышая качество жизни людей с диабетом. Глюкометры, тест-полоски, устройства для прокалывания, инсулиновые помпы и инфузионные наборы – далеко не весь список продукции Акку-Чек, которая помогает пациентам с сахарным диабетом контролировать свое заболевание.– Мы гордимся тем, что наши пользователи уже третий раз подряд оказали нам доверие. На мой взгляд, наш успех обусловлен ориентацией на запросы пациентов. Мы работаем для людей с сахарным диабетом, и вся наша забота, в первую очередь, направлена на них. Организаторам хочется сказать спасибо за то, что премия "Марка №1 в России" остается интересной людям, помогает им выбирать качественные товары, – заметил Владимир Карпухин, Генеральный директор "Рош Диабетес Кеа Рус".Он назвал основным достижением компании в 2019 году сохранение лидерских позиций в сегменте тест-полосок. Владимир Карпухин полагает, что развитие производственного процесса в России закрепит успех и в 2020 году.Перманентно развиваются бизнес-сервисы для любителей онлайн-шопинга и посылок из дальних уголков страны и мира.– Уходящий год стал особенным для нашей компании: Почта России завершила масштабный процесс реорганизации и стала акционерным обществом. Это, действительно, многое меняет для самой компании. Произошедшие изменения по достоинству оценили наши граждане, а награда "Марка № 1 в России" подтверждает тот факт, что выбранный вектор развития и работа каждого отдельного сотрудника – верны. В новом году мы планируем запустить социальные сервисы, которые принесут еще больше пользы, – отметил директор по коммерческим операциям блока почтового бизнеса и социальных услуг Почты России Аркадий Кремнёв. Он также напомнил о появлении таких сервисов, как "Геопочта" и "Легкий возврат", которые вывели качество услуг на новый уровень. Увеличилось количество международных и внутренних отправлений, а также доля цифровых операций и услуг для бизнеса.Успех сегодня – залог развитияВ третий раз награду за развитие сети спортивных клубов получил Сергей Савинов. С.С.С.Р. – Сеть Спортивных Сооружений России – за шесть лет разрослась до 30 клубов. В 2019 году на базе фитнес-залов открылась внутренняя школа самообразования для управленцев и специалистов, которые работают напрямую с клиентами.– В этом году я могу охарактеризовать свои эмоции так: как у школьника при сдаче ЕГЭ на отлично. Нам открываются новые пути и горизонты. Создание собственной школы дает дополнительные знания по нашему профилю. Чтобы компания, пропагандирующая здоровый образ жизни, была успешной, у ее сотрудников должен быть характер и умение создать атмосферу спортивного праздника, – подвел черту генеральный директор сети фитнес-клубов С.С.С.Р. Сергей Савинов.Для него "Марка №1 в России" стала символом завершения рабочего года.– Это как сдать ежегодный отчет, после которого начинается новое испытание. Хочется пожелать организаторам быть всегда на позитиве, заниматься фитнесом, – улыбнулся Сергей Савинов.Представители марки "Аскона" рассказали о том, как важно уделять внимание правильному сну.Они поистине научились предугадывать желания клиентов: с точки зрения подбора спального места для мужчины и женщины есть большая разница. Во-первых, мужчина зачастую тяжелее женщины, и ему требуется иной тип и материал наполнения матраса.– Мы создали уникальный двусоставный продукт, рассчитанный на людей с большой разницей в весе, чтобы они не ссорились из-за бытовых мелочей и комфортно высыпались, – удивила слушателей директор по стратегическому маркетингу Елена Корчагова.Мнение коллеги поддержал Владимир Корчагов, вице-президент по розничному бизнесу бренда "Askona". Он акцентировал внимание на достигнутых успехах. Благодаря имздоровый сон дает покупателям заряд энергии, чтобы любить и заниматься всем, что нам нравится: хобби, работой, домашними делами.– Успех зависит не только от новейших технологий и материалов. Самое главное – отношение к клиенту и развитие сервисов обслуживания. Если проголосовали за нас, значит, компания на верном пути. Бизнес-показателем стал рост продаж более, чем на 30% по сравнению с прошлым годом. К клиентам у нас особый подход: уже второй год подряд мы замеряем индекс NPS, отражающий удовлетворенность покупателей и лояльность к бренду. В 2019 году он составил более 75%, и на этом мы не собираемся останавливаться, – резюмировал Владимир Корчагов. – Хотя мы в 5-ый раз на этой сцене, волнуемся, как в первый! Немного о личном: премия "Марка №1 в России" – это большая честь и ответственность, потому что миллионы россиян выбрали наши матрасы. От лица компании, профессионально занимающейся качеством сна, хотим пожелать организаторам премии и зрителям высыпаться!Завершилась Премия выступлением квартета "Per4men". Они стали лауреатами в новой номинации "Народный артист № 1".Приятные подарки с добавкой к новогоднему настроению получили многие участники мероприятия. Презенты от брендов-финалистов были вручены в Гербовом фойе Государственного Кремлевского дворца.