Артистам надо всегда следить за каждым словом, каждым жестом, чтобы не попасть впросак. Ведь все фиксируется камерами и сотнями любопытных глаз. Вот Филипп Киркоров, уж на что опытный боец, а расслабился, и в итоге оказался в неловкой ситуации.

Артистам надо всегда следить за каждым словом, каждым жестом, чтобы не попасть впросак. Ведь все фиксируется камерами и сотнями любопытных глаз. Вот Филипп Киркоров, уж на что опытный боец, а расслабился, и в итоге оказался в неловкой ситуации.За кулисами телефестиваля "Песня года" Егор Крид попросил Филиппа Киркорова записать небольшой ролик для социальных сетей. Король российской эстрады не отказал талантливому юному коллеге и пригласил к себе в гримерную. Он практически не выпускает из рук телефона, и это сыграло с ним злую шутку.Во время общения с Кридом Киркорова неловко махнул рукой с мобильником, и в кадр попало изображение экрана. А на нем – сексуальный красавец с "кубиками" на животе... Да в призывной позе! Получается, что именно этой картинкой артист и любовался все время?..Некоторые поклонники тут же предположили, что, скорее всего, артист изучал анкеты на популярном сайте для гей-знакомств, где желающие сию секунду подружиться организмами выставляют себя во всей красе. Но другие фанаты считают, что вряд ли Киркоров стал бы светиться в этом злачном приложении. Мол, ему только пальцем пошевели, и любой красавец прилет к нему. Третьи же и вовсе считают, все это клеветой. Мол, Киркорова любит женщин, а голыми парнями любуется по работе – вероятно, подбирает актеров для клипа, нового шоу или танцоров.Но вот что интересно – когда промах певца стал очевиден, скандальное видео стало исчезать их Интернета. Как говорят, менеджмент старается сейчас отовсюду его вычистить.