В обозримом будущем красавицу Оксану Федорову ждет любопытный поворот в личной жизни. По крайней мере, так считает эксперт, с которым поговорили Дни.ру.

В обозримом будущем красавицу Оксану Федорову ждет любопытный поворот в личной жизни. По крайней мере, так считает эксперт, с которым поговорили "Дни.ру".Весь следующий после Днярождения год телеведущая посвятит бизнесу и зарабатыванию денег. Она давно вынашивалакакие-то интересные проекты. В новом году все будет крутиться вокруг прибыли иновых начинаний, – сделала расклад на будущее Оксаны Федоровой . – С финансами у бывшей модели все в порядке, но она стремитсяк большему заработку, постоянно повышая планку. В планах у Федоровой созданиесвоей империи, в которой будут представлены разные компании и сферыдеятельности".По словам таролога, вличной жизни Федорову ждут весьма интересные перспективы. "У нее появитсякакой-то высокопоставленный поклонник, который не будет ей давать прохода.Богатый, влиятельный, обычно от таких людей просто так не спрятаться. Ейпридется проявлять чудеса изобретательности, на грани приличия, чтобы отношениябыли выстроены правильно. "Если она допустит хоть одну ошибку, все может встатьбоком. Оксане будет сложно и морально, и физически выносить весь этот напор.Она впервые столкнется с трудностями общения, и не будет знать, что сделать, чтобычеловек оставил ее в покое. Попросить кого-то о помощи будет нереально из-за уровняэтого поклонника. У мужчины будет идея фикс: иметь близость с Федоровой. Онбудет задаривать ее машинами, квартирами, но Оксана невероятно стойкий человек,все будет отвергнуто ею. После такого штурма Оксане придется долговосстанавливать свои силы", – разрисовала перспективы модели Абравитова.8 Дек 2019 в 1:12 PST