Водитель медицинского УАЗа въехал в трактор, стоявший на проезжей части. Мужчина, находившийся за рулем скорой помощи, получил травму грудной клетки и перелом ребер. В ходе проведения освидетельствования выяснилось, что в момент аварии он был пьян.

В Сети опубликована запись с регистратора, запечатлевшего момент аварии, произошедшей в минувшее воскресенье, 15 декабря, на трассе в Мирнинском районе Якутии.Водитель медицинского УАЗа въехал на мост, однако не справился с управлением и въехал в трактор, стоявший на проезжей части.В результате инцидента пострадал мужчина, находившийся за рулем скорой помощи, получивший травму грудной клетки, перелом ребер и ушибы.Как сообщают СМИ, в результате медицинского освидетельствования было установлено, что в момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения.