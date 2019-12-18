Сильнее всего цены на квартиры в новостройках в Магнитогорске – на 23,5%.

Стоимость квадратного метра в российских новостройках за год увеличилась почти на 9%, выяснили аналитики портала "Мир квартир".В исследование вошли 70 городов с населением более 300 тысяч человек, элитный сегмент не учитывался. По данным аналитиков, рост был отмечен в 64 городах."Если квадратный метр в целом по стране подорожал на 8,7%: с 54,5 тыс до 59,3 тыс рублей за кв м, то средняя квартира – на 9,7%: с 3,1 млн до 3,4 млн рублей", - говорится в исследовании.Это может говорить о том, что средняя площадь квартир в новых домах немного выросла – с 56 до 57 квадратных метров, пояснили эксперты.Сильнее всего кв м подорожал в новостройках в Магнитогорске (+23,5%), Астрахани (+21,2%), Иркутске (+21,1%), Краснодаре (+20,9%), Хабаровске (+18,8%), Нижнем Тагиле (+18,7%), Туле (+17,9%), Сочи (+17,1%), Воронеже (+16,6%) и Ставрополе (+16,2%). В Москве метр прибавил за год 10,5%, в Московской области – 8,5%, в Санкт-Петербурге – 10,3%.По словам гендиректора "Мир квартир" Павла Луценко в столичных регионах рост цен связан с переходом на новую модель: на рынок выходят новостройки, где действуют эскроу-счета и цены в них выше. В регионах ситуация несколько иная, продолжает он. Большинство региональных девелоперов не готовы к переходу и работают по старым и серым схемам."Поэтому там большую роль сыграла общая конъюнктура, связанная с ажиотажным спросом на новостройки в конце 2018 – начале 2019 года и информационным фоном о подъеме цен", - отмечает он.Кроме того, застройщики небезосновательно ждут сокращения предложения на рынке из-за выбытия значительной части игроков. Также на фоне подорожания покупатели раскупают в первую очередь дешевые лоты, из-за чего средняя цена тоже растет.Снижение цены квадрата произошло в шести городах: в Смоленске (–5,8%), Владивостоке (–4,9%), Мурманске (–4,1%), Набережных Челнах (–2,1%), Махачкале (–1,2%) и Калининграде (–1%). Застройщики в этих городах взвинтили цены еще в прошлом году, поэтому теперь им приходится понижать цены, так как спрос не поспевает за этим ростом. Плюс, некоторые застройщики демпингуют, отчаянно пытаясь выжить.Ранее эксперт прогнозировал серьезное повышение цен на квартиры в новостройках в регионах. Увеличение стоимости может достигать 20%. Это связано с невозможностью региональных застройщиков перейти на новую модель и сокращением предложения в перспективе 12-18 месяцев.