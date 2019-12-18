18.12.2019

2019-12-18 18:30:02

О стратегическом развитии Владимирского региона говорили в Президентской Академии

Научно-практическая конференция с международным участием сегодня прошла во Владимирском филиале РАНХиГС. Ее тема - управление стратегическим развитием регионов. Крупный научный форум проводится в 17 раз.

Организатор конференции - Владимирский филиал РАНХиГС. По словам его директора и вице-спикера Заксобрания области Вячеслава Картухина, стратегия развития была важна всегда. Достаточно вспомнить знаменитый Госплан во времена СССР. Эту линию продолжают и сейчас. В России действует федеральный закон "О стратегическом планировании". И каждый субъект Российской Федерации должен иметь свою стратегию развития. В РАНХиГС этому направлению всегда уделяли особенное внимание. Ученые Владимирского филиала занимались не только исследованиями, участвовали в разработке стратегии муниципальных образований области, накопив колоссальный опыт в этом направлении. Конференция - уже 17-ая по счёту.

Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала РАНХиГС, зампредседателя Заксобрания Владимирской области: «По сути это та работа, которая проводится сегодня сегодня в муниципалитетах, по большому счету основывается на их стратегиях развития, потому что без стратегии развития нельзя представить работу территорий, управленческих команд очень сложно. Потому что стратегия позволяет прежде всего системно выстроить работу, понять слабые, сильные места. соответственно самое главное сконцентрировать финансы на нужном направлении».

Владимирский ученый Юрий Лапыгин - один из реформаторов современной России. В политике - с 90-ых. Занимался развитием экономики в администрации региона. Сейчас профессор кафедры менеджмента Владимирского филиала РАНХиГС. Стратегическим планированием занимается с командой ученых. Доклад Юрия Лапыгина - основной на конференции.

Юрий Лапыгин, профессор, ,Владимирский филиал РАНХиГС: «Стратегия нужна многим группам населения. Населению надо представлять как будет развиваться территория, чтобы для себя принять решение: уехать в Москву, в Рио-де-Жанейро или куда еще или остаться здесь! Нужна бизнесу для понимания того, как будет развиваться регион, чтобы встроить свою стратегию в стратегию развития региона, нужна власти для того, чтобы понять как пространственно будет развиваться территория».

Среди участников форума - представители разных стран. США, Таджикистана, Китая. А также ученые из Ивановского филиала Президентской академии.

Юрий Воронов, профессор Ивановского филиала РАНХиГС: «Опыт к примеру у американцев в сфере стратегического управления интересен тем, что они этим занимаются несколько дольше чем мы Особенно на уровне регионов, муниципальных образований. Но мы бы хотели непросто изучать этот опыт, но и пытаться его осмыслить, адаптировать этот опыт к нашим условиям».

Конференция - значимая площадка обсуждения стратегий и моделей регионального развития. В работе форума активное участие приняли преподаватели и студенты Владимирского филиала академии.

Вера Куликова, Максим Котов

«Вести-Владимир»





