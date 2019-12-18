На телеканале Россия 1 скоро состоится премьера фильма Одесский пароход, который режиссер Сергей Урсуляк снял по мотивам произведений Михаила Жванецкого. Писатель и сам появится в кадре в образе Автора, а его тексты оживут в исполнении артистов самых разных поколений.

На телеканале "Россия 1" скоро состоится премьера фильма "Одесский пароход", который режиссер Сергей Урсуляк снял по мотивам произведений Михаила Жванецкого.Сергей Урсуляк более 15 лет назад триумфально дебютировал в телевизионном кино легендарным сериалом "Ликвидация", завоевавшим всенародную любовь. Впервые за эти годы в "Одесском пароходе" режиссер возвращается к одесской теме и к особому юмору, присущему только "жемчужине у моря". Режиссер, создавший такие драматические кинополотна, как "Жизнь и судьба", "Тихий Дон", "Ненастье", выбрал принципиально новый для себя жанр комедии."Я всегда с восторгом, с преклонением относился к комедиографам отечественным – Гайдаю, Рязанову, Данелии. Сейчас, сам столкнувшись с этим, понимаю: работа адова. Пытаться сделать смешную историю – гораздо труднее, чем все, что я делал до этого", — признается режиссер.Произведения Михаила Жванецкого, несмотря на их популярность, экранизируются впервые. Писатель и сам появится в кадре в образе Автора, а его тексты оживут в исполнении артистов самых разных поколений."Я никак не относился к съемкам этого фильма, пока не увидел. А когда увидел, что здесь происходит – это получилось гораздо грандиознее, чем я ожидал, — говорит сатирик. – На съемочной площадке – жизнь, и я стал играть! Пройдите сюда, остановитесь, поворачивайте налево… Так что я втянулся. Ну а как же? Я играю роль Автора!".В основе сюжета новой комедии – знаменитые миниатюры "Одесский пароход", "Два яблока", "Собрание на ликеро-водочном заводе" и другие произведения одного из самых прославленных писателей-юмористов страны.В "Одесском пароходе" беспрецедентный кастинг: в фильме занято целое созвездие самых популярных актеров страны. Сергей Маковецкий, Владимир Машков, Светлана Крючкова, Ирина Муравьева, Сергей Гармаш, Нина Усатова, Михаил Пореченков, Федор Добронравов, Чулпан Хаматова, Роман Мадянов, Сергей Угрюмов, Марина Александрова, Ирина Пегова, Тимофей Трибунцев, Александр Яценко, Павел Деревянко, Авангард Леонтьев и многие другие. В роли Михаила Жванецкого – Михаил Жванецкий.