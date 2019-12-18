Уже не первый год в декабре Лиза Арзамасова сбрасывает около пяти килограммов. Почему так происходит?

Уже не первый год в декабре Лиза Арзамасова сбрасывает около пяти килограммов. Почему так происходит?В преддверии новогодних праздников артисты испытывают сильный стресс: постоянные гастроли, спектакли, выступления, корпоративы. Звезда сериала "Папины дочки" не стала исключением. Она призналась, что из-за невероятного темпа жизни сильно худеет каждый декабрь.24-летняя актриса не сидит на диетах, не соблюдает режим питания и не посещает спортзал. Причина стремительной потери веса в бешеной работе перед Новым годом и Рождеством. Лиза давно заметила, что если хочешь похудеть, надо пахать, как ломовая лошадь.Арзамасова рассказала своим подписчикам в "Инстаграм" о последствиях тяжелой работы."Мордашка заостряется, ключицы торчат, глаза становятся круглыми и загадочными".Уже после праздников Лиза отдыхает и вновь приходит в прежнюю форму. Объедается оливье и готовится снова покорять вершины.Публикация от (@liza_arzamasova) 16 Дек 2019 в 9:57 PSTИсточник Joinfo.ua сообщает, что когда у девушки спрашивают, как она мечтает провести главную ночь года, она лишь улыбается. Как любому другому человеку, а тем более артисту, Арзамасовой хочется уютного отдыха и спокойствия в кругу семьи и друзей.Недавно Рита Дакота тоже жаловалась на многочисленные концерты в декабре. Певица так сильно устает, что мгновенно засыпает в автобусе.