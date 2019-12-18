Главный тренер московского Спартака Олег Знарок прокомментировал победу красно-белых над подмосковным Витязем в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Наставник красно-белых отметил удачную игру своей команды в большинстве.

Главный тренер московского "Спартака" Олег Знарок прокомментировал победу красно-белых над подмосковным "Витязем" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Наставник красно-белых отметил удачную игру своей команды в большинстве."Мы неплохо сыграли сегодня. Грамотно тактически, большинство пошло. Мы с начала сезона над этим компонентом не перестаем работать. Раньше не шло, сегодня пошло", – цитирует Знарка официальны сайт столичной команды.Напомним, что "Спартак" дома разгромил "Витязь" со счетом 6:0. Три шайбы красно-белые забросили в численном большинстве.