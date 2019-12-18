Украинский тяжелоатлет, победитель Олимпийских игр 2012 года в Лондоне Алексей Торохтий дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.

Украинский тяжелоатлет, победитель Олимпийских игр 2012 года в Лондоне Алексей Торохтий дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.Как сообщает пресс-служба Международной федерации тяжелой атлетики, 33-летний спортсмен дисквалифицирован на один год, начиная с 18 декабря 2019 года. В допинг-пробе атлета обнаружены следы дегидрохлорметилтестостерона.Напомним, в копилке Торохтия, помимо золота Олимпийских игр, бронза чемпионата мира, а также бронза и серебро чемпионатов Европы.