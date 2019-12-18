В информационном пространстве появляются противоречивые данные об обысках в офисах компаний и квартире миллиардера Михаила Гуцериева. Дни.ру предлагают посмотреть на то, как живет поэт и магнат.

В информационном пространстве появляются противоречивые данные об обысках в офисах компаний и квартире миллиардера Михаила Гуцериева. "Дни.ру" предлагают посмотреть на то, как живет поэт и магнат.Рассказывая об обысках в квартире у предпринимателя Михаила Гуцериева, авторы телеграм-канала Mash обмолвились, что живет миллиардер в элитном жилом комплексе "Белгравия". Это шестиэтажный дом 2001 года постройки, расположенный на улице Бурденко в районе Хамовники в центре Москвы.Свое название дом получил в качестве отсылки к фешенебельному району Belgravia в Лондоне. Рассчитанный на вкусы самой взыскательной публики, комплекс рад предложить своим жильцам квартиры площадью от 82 до 172 квадратных метров с потолками 3,4 метра. Уровень комфорта, который может позволить себе далеко не каждый!В Mash утверждают, что Гуцериев выкупил для себя целый этаж. Несколько квартир он объединил в одни шикарные хоромы. Точных сведений о площади получившегося жилища, а также о том, во сколько обошлась миллиардеру эта операция, к сожалению, нет. Но нетрудно представить, что и покупка квадратных метров, и последовавшие за ней ремонтные работы встали в копеечку.Удалось лишь выяснить, что соседом Михаила Гуцериева можно стать меньше чем за 90 миллионов рублей. Одна из квартир ЖК "Белгравия" выставлена на продажу. Ее стоимость колеблется от сайта к сайту в пределах от 89 до 82 миллионов рублей.Если информация об обысках в квартире Михаила Гуцериева подтвердится, то в Сети могут появиться видео следственных действий. Это, в свою очередь, даст возможность широкому кругу лиц насладиться роскошными интерьерами миллиардера.В том, что известный своими связями с миром культуры предприниматель приложил руку к творческому оформлению квартиры сомневаться практически не приходится. Однако пока людям приходится довольствоваться лишь несколькими снимками.Так, издание разместило кадры, на которых, как утверждается, запечатлены как раз интерьеры домашнего кабинета миллиардера. Украшенная вензелями деревянная мебель, отделанная под мрамор столешница, зеркала с позолоченными рамами в стиле барокко и другие предметы интерьера создают неповторимый стиль, впечатления от которого трудно передать словами.Тем не менее, окончательной ясности на счет того, действительно ли оперативники отправились в гости к предпринимателю, или же все события происходили исключительно виртуально – в сообщениях журналистов – пока нет. Пока информация о происходящем вокруг Гуцериева и его активов весьма противоречива.Напомним, утром 18 декабря целый ряд СМИ сообщил об обысках в офисах компаний Михаила Гуцериева. По предварительным данным, интерес силовиков вызвала информация о контрабанде нефти на два миллиарда рублей. В пресс-службы группы "Сафмар" эти сообщения назвали фейком и провокацией.